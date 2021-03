Serrande abbassate, ma dentro al bar bevono in 8 al banco: multe per 3.600 euro

Nella giornata di lunedì, i Carabinieri di Sabbio Chiese hanno sorpreso un barista di Provaglio Val Sabbia mentre serviva alcolici al banco a 8 clienti, violando le normative anti-contagio della zona arancione.



"Avevano pensato che sarebbero bastate le serrande abbassate per non attirare l’attenzione, ma il loro allegro vociare li ha traditi", hanno commentato i militari.

Per i presenti è scattata una multa di 400 euro e la chiusura di 5 giorni per il locale, in attesa che si pronunci anche il Prefetto di Brescia. Non è infatti escluso che lo stop venga ulteriormente allungato.