Violano il coprifuoco e guidano ubriachi: denunce e multe

Non avevano alcun valido motivo per spostarsi a bordo delle loro auto dopo lo scattare del coprifuoco e per loro il 2021 si è aperto con una sanzione. Otto turisti sono stati pizzicati, dai Carabinieri della Stazione di Ponte di Legno, nella notte di San Silvestro mentre percorrevano le strade della Valcamonica dopo le 22. Sono stati fermati in auto senza un giustificato motivo, in violazione dell’attuale decreto governativo, e nei loro confronti sono state elevate multe per 533 euro.

Non è andata meglio a due automobilisti di casa a Angolo Terme, che sono incappati nei controlli eseguiti dai militari del radiomobile di Breno. I due sono risultati positivi all’alcol test e per entrambi è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria, oltre all’immediato ritiro della patente di guida. Avevano infatti un tasso alcolico due volte superiore a quello consentito.