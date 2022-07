Rapina shock al supermercato: cassiera minacciata con una pistola

In azione nonostante l'età da pensione: a 77 anni suonati ha preso parte a una rapina messa a segno in un supermercato di Pian Camuno e al successivo inseguimento lungo le strade del Bresciano e della Bergamasca.

Un finale praticamente già scritto: il 77enne - con alle spalle diversi precedenti - è finito in manette per rapina, come il suo complice 60enne. Le manette per loro sono scattate a Seriate: nel Comune a pochi chilometri da Bergamo, i carabinieri hanno bloccato la Fiat Panda - risultata rubata - a bordo della quale i due uomini erano fuggiti dopo il colpo al supermercato.

Una rapina shock, quella andata in scena martedì sera al Migross di Pian Camuno. Verso le 19, poco prima della chiusura, il 60enne è entrato nel market con il volto travisato da una bandana: si è mischiato ai tanti clienti e poi ha puntato dritto verso l'unica cassa aperta. Il più classico dei copioni: ha estratto una pistola - poi risultata essere una scacciacani - per minacciare la commessa e farsi consegnare i contanti presenti nel registratore.

Arraffato il bottino - circa 833 euro - ha infilato l'uscita ed è salito a bordo della Fiat Panda dove ad attenderlo c'era il 77enne che per tutto il tempo avrebbe fatto da 'palo'. La chiamata alle forze dell'ordine è scattata immediatamente, così come le ricerche dell'auto sulla quale i due malviventi era stati notati arrivare - e poi andarsene di fretta - da alcuni testimoni. Non gli è andata bene: i due rapinatori "incalliti" sono stati fermati e hanno aggiunto un arresto al loro già lungo curriculum.