Morte Greta e Umberto: concessi i domiciliari a Patrick Kassen, località segreta

Nuovi sviluppi la tragica vicenda dell’incidente nautico dello scorso 19 giugno, in cui hanno perso la vita Umberto Garzarella e Greta Nedrotti.

Il Gip del Tribunale di Brescia, dopo quasi un mese dall’arresto, ha concesso gli arresti domiciliari a Patrick Kassen, il 52enne turista tedesco alla guida del motoscafo Riva Aquarama che ha travolto la barca dei due giovani.

Dal 5 luglio Kassen era in carcere con l’accusa di duplice omicidio colposo e omissione di soccorso. Ad oggi il Gip, sulla base delle istanze degli avvocati, ha deciso di concedere i domiciliari non riscontrando il pericolo di reiterazione di reato e inquinamento delle prove.



Kassen si trova ora ai domiciliari in una località segreta in Italia. Resta invece in libertà in Germania l’amico che era con lui al momento dell’incidente.