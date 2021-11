Controlli a tappeto: centinaia di veicoli fermati, strage di patenti

Un'operazione pianificata, decine di pattuglie in strada, mezzi per il controllo della velocità, strumenti per la rilevazione del tasso alcolemico. Nella notte tra sabato e domenica in due diverse, massicce, operazioni di presidio del territorio i carabinieri hanno fermato centinaia di veicoli, e le infrazioni sono cadute a pioggia.

In Valle Camonica, a Darfo Boario Terme, sono state addirittura 12 le patenti ritirate ad automobilisti che avevano alzato troppo il gomito. Un 31enne di Pian Camuno aveva nel sangue 2,11 g/l di alcol, ben più del limite di 0,5. Dei 12 automobilisti privati della patente, sette sono stati indagati in stato di libertà: oltre al 31enne di Pian Camuno c'era un 55enne suo compaesano, un 53enne di Rogno, un 39enne di Breno, un 50enne di Darfo, un uomo di 58 anni di Berzo Demo e un 45enne di Braone. Per altri cinque automobilisti con tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 è scattata invece "solo" la (pesante) sanzione amministrativa. Un 49enne pregiudicato di Artogne con alle spalle diversi episodi di spaccio è stato indagato perché alla guida di un ciclomotore senza avere la patente.

È andata un poco meglio invece in Franciacorta, dove su oltre 100 veicoli fermati è stata ritirata solo una patente. Due le multe per tasso tra 0,5 e 0,8; un 30enne è stato denunciato per ubriachezza molesta, e un 20enne anche per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Sempre in Franciacorta, nei controlli anticovid è stato chiuso un locale che non faceva rispettare l’obbligo dell’utilizzo della mascherina e del distanziamento sociale.