Spaventoso schianto frontale: auto devastate, due feriti in ospedale

Spaventoso incidente a Parre (Bg): giovedì 16 dicembre, due auto sono andate completamente distrutte in uno scontro frontale avvenuto lungo la Provinciale 49.



Tempestivo l’arrivo dei soccorsi: sul posto sono intervenute un’auto medica e due ambulanze, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Clusone.

A rimanere ferite due persone, che sono state trasportate in codice giallo in ospedale (nessuna è in pericolo di vita(. Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri di Clusone e di Bergamo, impegnati nei dovuti rilievi scientifici.