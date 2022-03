Esce per una passeggiata e scompare nel nulla: ricerche disperate

Sono riprese lunedì mattina le ricerche di Paolo Castellini, 82enne residente a Fasano di Gardone Riviera: di lui non si hanno notizie certe ormai da sabato pomeriggio. L'uomo si trovava con la moglie nella casa di famiglia a Tignale: è uscito dall'abitazione per una passeggiata, ma non è più rincasato e in serata è scattato l'allarme.

L'ultima volta è stato visto, verso le 16.30 di sabato, a Tignale: le telecamere poste nelle vicinanze dell'isola ecologica lo hanno inquadrato mentre mentre camminava lungo la provinciale 38, in direzione di Tremosine.

Su Facebook i ripetuti appelli dei familiari, la cui preoccupazione aumenta con il passere delle ore: l'uomo soffre di alzheimer e potrebbe vagare in stato confusionale. Chiunque abbia visto o saputo qualcosa può contattare il numero unico per le emergenze, oppure presentarsi direttamente al campo base allestito a alla sede dei Volontari di Tignale Soccorso, in via Giovanni Pascoli a Prabione.

Le ricerche sono cominciate domenica mattina e sono proseguite fino a sera inoltrata, purtroppo senza esito. Dall'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza del paese non sarebbe emersi ulteriori dettagli utili alle indagini.

E si continua a cercare l'82enne, senza sosta: dall'alba di lunedì i vigili del fuoco, con le unità cinofile e gli specialisti del nucleo spelo alpino fluviale, i tecnici del soccorso alpino e i volontari della protezione civile stanno passando al settacio la zona attigua alla frazione Prabione di Tignale.