Pian Camuno piange l'avvocatessa Paola Pennacchio, oggi il funerale

"Te ne sei andata in un giorno di primavera, quando il giardino era tagliato, i fiori in ordine e nell’aria si sentiva quella profumata brezza di rinascita. La malattia non ha scalfito il tuo coraggio, la forza e il tuo smisurato amore per noi, per il tuo lavoro, per la vita. Hai vissuto: lo hai fatto in modo pieno, lo hai fatto al massimo, guidata dalla tua illuminata intelligenza e dalla tua grande bonta?, con quel pizzico di pazzia e quella sana severita?. Tu luce e colore. Tu dolcezza e durezza. Tu amore incondizionato e forza straordinaria. Seguici, proteggici, splendi".

È il commovente messaggio con cui la famiglia di Paola Pennacchio ne ha annunciato la prematura scomparsa. Stimata avvocatessa, Pennacchio si è spenta dopo aver lottato contro un male incurabile, contro il quale – alla fine – purtroppo non c'è stato nulla da fare; ne piangono la scomparsa il marito Angiolino, la figlia Francesca, la mamma Cesira, le sorelle Annamaria e Giovanna.

La camera ardente e? stata allestita presso l’abitazione in via Valle 20 a Pian Camuno. I funerali si svolgeranno in paese nella parrocchiale di Sant’Antonio Abate, martedi? 19 aprile alle 16. Al termine del rito religioso, il feretro verrà condotto nella Cappella di famiglia nel cimitero di Castelfranco di Rogno.

L’Ordine degli avvocati di Brescia ha espresso vicinanza ai familiari per "la prematura scomparsa della collega, della quale ricorda il tratto gentile e l’impegno professionale svolto con passione e serieta?". Un commosso messaggio d'addio è stato espresso anche dall'adorata mamma, "sono sempre e comunque con te. Con infinito amore", mentre le sorelle l'hanno voluta così ricordare: "Ciao Palin, sorella, compagna, amica e nostro punto di riferimento. Sempre disponibile ad aiutarci con la tua grande intelligenza e forza. Sempre generosa all’inverosimile e pronta a condividere con amore, gioia ed entusiasmo tutti i momenti della nostra vita. Sempre insieme".