Truffe agli anziani, 3 in una sola mattina: allarme a Palazzolo

Falsi tecnici che suonano alla porta e fingono di essere stati mandati per verificare luce e gas: è successo (ancora) a Palazzolo sull'Oglio. Come riferito dal Comune, venerdì mattina sono state tre le abitazioni di persone anziane dove i finti tecnici hanno preteso di entrare per raggirarli e derubarli. Il modus operandi è sempre lo stesso: questi soggetti - travestiti da tecnici di un ente pubblico - bussano alla porta fingendo un guasto o un’anomalia, cosi da poter sottrarre oro o oggetti di valore.

Fortunatamente, i tentativi non sono andati a buon fine: i tre anziani si sono accorti dell’inganno e hanno mandato via i malviventi a mani vuote. Un copione, però, già visto più volte a Palazzolo: nelle ultime settimane sono stati avvistati alcuni giovani italiani presentarsi ai cancelli delle villette: una persona anziana è caduta nella trappola subendo il furto di oro e soldi.

Dopo le numerose denunce pervenute ai carabinieri di Palazzolo, il comune ha deciso di pubblicare una nota. “Sono state segnalate diverse persone - si legge - che fingendo di essere tecnici di servizi (luce, gas ecc) - cercano di entrare in casa degli anziani per derubarli. Stamattina tre tentativi di questo tipo non sono andati a buon fine, ma bisogna tenere alta la guardia. In caso di necessità, non esitate a chiamare le forze dell'ordine: 112 Carabinieri e Emergenza e 113 Polizia di Stato”.