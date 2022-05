Precipita nel fiume, uomo in gravi condizioni: è giallo sulla caduta

È precipitato nel fiume Oglio, al parco Metelli di Palazzolo: sulla dinamica indagano i carabinieri di Chiari, sul posto per gli accertamenti del caso. Al momento sono diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti: potrebbe trattarsi di una caduta accidentale, ma - al momento - non si escluderebbero neppure eventuali responsabilità di terze persone. L'uomo, un 44enne, è stato comunque salvato in tempo, anche se le sue condizioni sarebbero gravi.



È successo verso le 10.30 di venerdì mattina. L'allarme è stato lanciato da una passante: ha udito le disperate grida d'aiuto provenire dal corso d'acqua e ha immediatamente allertato il numero unico per le emergenze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Palazzolo e di Brescia, gli specialisti del Saf - il nucleo speleo, alpino, fluviale - e i sommozzatori arrivati da Milano. I pompieri sono scesi nel fiume e, dopo aver individuato il 44enne, lo hanno tratto in salvo, portandolo a riva.

Sul posto anche un'ambulanza, un'auto medica e l'elisoccorso: verificate le sue condizioni, il 44enne è stato trasportato in ospedale, in codice rosso.