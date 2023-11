Gattini chiusi in uno scatolone e gettati in un campo, il Comune: "È una vergogna"

Gattini nati da poche settimane, strappati alla madre e chiusi in uno scatolone per poi essere abbandonati in un campo. Sono vivi e stanno bene, grazie alla tempestiva segnalazione di un cittadino e all'altrettanto celere intervento dell'amministrazione comunale. È successo a Paitone: i sette micini (quelli che vedete nella foto) sono stati recuperati in un campo lungo via del Pomo e poi affidati a un veterinario. Ora cercano una casa e una famiglia che si prenda amorevolmente e responsabilmente cura di loro.

42 casi di abbandono in pochi mesi

"chi fosse interessato ad adottare uno di questi gattini, può rivolgersi al dottor Benuzzi in via Italia", scrive il Comune di Paitone sui canali social ufficiali. L'amministrazione comunale ha condannato con fermezza quello che sembra essere l'ennesimo caso di abbandono: "Siamo a 42 ritrovamenti in pochi mesi sul territorio di Paitone. È una vergogna oltre che un atto ignobile". E ha poi proseguito, rivolgendosi direttamente agli autori del crudele gesto: "Confidiamo nel buon senso, affinché si convincano che una sterilizzazione o castrazione sia la strada migliore per evitare questi comportamenti inaccettabili. Oltre al fatto che gli animali non curati sono il veicolo per molte malattie trasmissibili a colonie feline ma anche alle persone".

Nel lungo post viene inoltre ricordato che in Lombardia è obbligatorio il microchip anche per i gatti nati o acquistati dopo il primo gennaio del 2020.