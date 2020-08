Ubriaca fradicia in spiaggia, ragazzina di 15 anni finisce in ospedale

Una domenica d'estate, in spiaggia, con gli amici: complice il caldo e una serie di bevute (alcoliche) che sembravano non finire mai, per una ragazzina di appena 15 anni si è reso necessario l'intervento dell'ambulanza. E' successo in tarda serata nella zona del lido di Padenghe.

L'allarme è stato lanciato addirittura in codice rosso, intorno alle 23.30: a quanto sembra la giovane stava già perdendo i sensi. Fortunatamente la situazione si è risolta senza gravi conseguenze, ma la 15enne è stata comunque accompagnata in ospedale per accertamenti da un'ambulanza dei Volontari del Garda.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto anche i carabinieri, per i rilievi del caso. Non è l'unico intervento di giornata per intossicazione etilica in provincia di Brescia. Le ambulanze sono state chiamate almeno altre tre volte: sabato notte a Desenzano, per una donna di 56 anni; poi nel tardo pomeriggio a Chiari, per un uomo di 52 anni, e infine intorno alle 21 a Brescia, per un ragazzo di 28 anni.