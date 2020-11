Rischia di restare schiacciato sul cantiere: ferito e portato in ospedale

Attimi di paura per un infortunio all'interno di un cantiere in via del Molino a Padenghe sul Garda (è in corso la costruzione di un residence), verso le 10.45 di giovedì mattina.



Sul posto la centrale operativa del 112 ha inviato in codice rosso due ambulanze, insieme a una squadra dei vigili del fuoco, ai carabinieri del Radiomobile di Salò e ai tecnici dell'Asst del Garda.

Stando alle prime informazioni trapelate, pare che il padre del capocantiere, un 66enne, abbia rischiato di restare schiacciato da dei grossi serramenti. Con un balzo all'indietro è riuscito ad evitare il peggio, ma è stato ugualmente colpito. Fortunatamente non sembra nulla di eccessivamente grave ed è rimasto sempre cosciente: un'autolettiga dei volontari del Garda l'ha portato all'ospedale di Desenzano, dov'è stato ricoverato in codice giallo.