Bocconi avvelenati nel parco dei cani della Protezione Civile

Ancora bocconi avvelenati disseminati nei parchi. Le segnalazioni si susseguono con una frequenza preoccupante e arrivano da ogni angolo della nostra provincia: l’ultimo episodio è ancora più crudele e inquietante perché a rischiare la morte per avvelenamento sono stati i cani della Protezione Civile di Ospitaletto.

Sono almeno una decina le esche scovate nella zona recintata del parco di Lovernato dove avvengono gli addestramenti dell’unità cinofila, specializzata nella ricerca delle persone disperse. Il ritrovamento risale alla serata dello scorso mercoledì: due volontari si sono accorti tempestivamente che i loro cani avevano ingerito delle polpette e hanno immediatamente messo in pratica le manovre per favorire l’espulsione. Per fortuna i due animali non hanno avuto conseguenze.

Immediatamente è scattata la ricerca di altre esche. Come detto, ne sarebbero state trovate una decina: sono state tutte inviate all’Ats perché effettui le analisi di laboratorio mirate a scovare se e quale veleno contenessero. In attesa dell’esito degli esami il parco è stato chiuso. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri: i militari stanno vagliando le immagini delle telecamere della zona per cercare di identificare il responsabile.