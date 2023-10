"Non sarai mai dimenticato": con queste parole, un amico e collega di Angelo Ferrami ricorda il giovane padre, morto all'età di 38 anni a causa di una grave malattia. L'intera Orzivecchi è in lutto per la prematura scomparsa e si stringe all'indicibile dolore della famiglia: la moglie Raffaella con i piccoli Azzurra e Christian, la mamma Carla, i fratelli Alberto e Valeria.

Angelo lavorava per la Idras, azienda del settore idrotermosanitario: cordoglio ai familiari è stato espresso anche dalla direzione. "Sapere che una persona tanto amata se n'è andata per sempre ci porta tristezza, non so spiegare quanto ci mancherai – è ancora il messaggio di un compagno di lavoro –. Sei stato un grande collega per tutti noi. Eri pieno di entusiasmo, coraggio e forza".

Alle 18 di oggi, venerdì 6 ottobre, si terrà la veglia di preghiera. I funerali si svolgeranno sabato alle 15 nella chiesa parrocchiale di Orzivecchi, partendo dalla sala del commiato Sacchi di via Piccinelli, dove è stata allestita la camera ardente (8.30-20 l'orario per le visite). Al termine della messa esequiale, il feretro verrà accompagnato al tempio crematorio di Brescia. La famiglia ha chiesto di non inviare fiori, ma di donare a sostegno della ricerca oncologica.