Fiumi di alcol, risse e pregiudicati: bar chiuso per 10 giorni

A Orzinuovi, i carabinieri della locale stazione hanno chiuso per 10 giorni un bar situato nella prima periferia del paese, in quanto – dai primi mesi dell’anno – nella vicinanze del locale si sono verificate diverse situazioni "di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica avvenute in orario serale", si legge nella nota rilasciata delle forze dell'ordine. Il provvedimento è stato richiesto dai carabinieri e poi emesso dal Questore di Brescia.

A finire nei guai un circolo privato con l'autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. In almeno due occasioni, si sarebbero verificate liti con protagonisti anche alcuni clienti ed è stata inoltre provata – durante le attività di controllo dei carabinieri – l'abituale frequentazione del bar da parte di pregiudicati o di persone affette da alcolismo.

Stamane, dunque, è scattata l’apposizione dei sigilli, che verranno rimossi tra 10 giorni.