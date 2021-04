Cade una colonna: operaio investito da 5 quintali di ferro

Solo grazie alla sua prontezza di riflessi ha evitato conseguenze che potevano essere ben peggiori. Un operaio di 29 anni dipendente di una fabbrica situata nella zona industriale della Fascia d'Oro, a Montichiari, ha subito un grave infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di ieri, sabato 17 aprile, attorno alle 14:30. Lo riporta il quotidiano Bresciaoggi.

L'operaio stava lavorando nei pressi di una colonnina metallica dal peso di circa 550 chilogrammi quando la stessa è caduta, investendolo. Grazie a un balzo, l'uomo è stato colpito solo di striscio, rimanendo schiacciato con un braccio e una gamba, senza perdere conoscenza.

Raggiunto dai colleghi, giunti sul posto dopo aver udito le sue grida, l'operaio è stato assistito fino all'arrivo dei soccorsi. Trasferito al Civile in ambulanza, i medici hanno riscontrato la frattura di un braccio e della caviglia. La prognosi sarà di 60 giorni. Mentre il ferito veniva portato in ospedale, in fabbrica sono arrivati i carabinieri e i tecnici Ats per fare luce sull'infortunio.