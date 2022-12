Si ribalta l'escavatore, operaio intrappolato con il braccio schiacciato

Infortunio sul lavoro nel tardo pomeriggio di giovedì a Bolognano, frazione del Comune di Arco, nell'alto Garda trentino: un operaio si è ribaltato con l'escavatore, nell'incidente il suo braccio è rimasto schiacciato tra la cabina e il muro. L'allarme al 112 è stato lanciato intorno alle 18: sul posto ambulanza e automedica oltre a una squadra dei Vigili del Fuoco di Arco.

Braccio schiacciato

L'operatore del piccolo escavatore è finito in un avvallamento durante una manovra: il mezzo si è rovesciato sul fianco e l'operaio, come detto, è rimasto schiacciato con un braccio tra la cabina e il muro. I pompieri hanno liberato il lavoratore ferito utilizzando dei cuscini di sollevamento pneumatici: ricoverato all'ospedale di Arco, avrebbe riportato traumi importanti ma non è in pericolo di vita. I rilievi sono stati affidati all'autorità sanitaria e agli agenti della Polizia Locale.