Morte di Mario Bozzoli: "Anche l'operaio Oscar Maggi ha preso parte all'omicidio"

Per i giudici della corte d’Assise, come per quelli d’Appello, non ci sono dubbi: Mario Bozzoli è morto nella fonderia di famiglia a Marcheno, ucciso dal nipote Giacomo Bozzoli, poco dopo le 19.15 dell'8 ottobre 2015. Ma il 37enne di Marcheno non sarebbe stato il solo responsabile dell’omicidio: "avrebbe agito con la complicità dei due operai addetti al forno”, come si legge nelle motivazioni della sentenza di primo grado, poi confermata in Appello, che ha condannato all'ergastolo Giacomo Bozzoli (i suoi legali hanno già depositato il ricorso in Cassazione).

Indagato per concorso in omicidio

Si tratta di Giuseppe Ghirardini - trovato morto avvelenato sulla strada che porta alle Case di Viso in Valcamonica - e Oscar Maggi. E proprio a quest’ultimo, nelle scorse ore, è stato notificato l’avviso di chiusura delle indagini bis sulla morte di Mario Bozzoli. L’accusa mossa nei suoi confronti è di concorso in omicidio. Non è la prima volta che Maggi finisce nel mirino della procura. L’ex operaio della fonderia di Marcheno era già stato iscritto nel registro degli indagati a dicembre del 2015, insieme ad Alex Bozzoli, fratello di Giacomo, e ad un altro dipendente dell’azienda: il senegalese Aboyage Akwas. Nessuno dei tre finì poi alla sbarra, ma ora l’attenzione degli inquirenti si concentra di nuovo su di loro e Maggi - in particolare- rischierebbe un nuovo processo.

Anche Alex Bozzoli e Abu sono - di nuovo - indagati ma le accuse nei loro confronti sono meno pesanti e la loro posizione è diversa: non avrebbero preso parte all’omicidio, ma sarebbero stati "conniventi". Non solo: avrebbero cercato di depistare le indagini. Entrambi sono quindi nuovamente indagati per le false testimonianze che avrebbero reso durante il processo di primo grado a carico di Giacomo Bozzoli.