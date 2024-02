"Freddo, imperturbabile: Giacomo ha ucciso lo zio in modo atroce"

“Freddo e imperturbabile: ha ucciso lo zio in modo atroce”. È una sintesi (parziale) delle motivazioni della sentenza di condanna all'ergastolo, confermata anche in Appello, per Giacomo Bozzoli, nipote di Mario – l'imprenditore di Marcheno di cui non si hanno più notizie dall'8 ottobre 2015 – e unico imputato nel processo per omicidio e durante il quale, lo scorso autunno, è stata emessa sentenza di condanna anche in secondo grado.

Il processo per omicidio

“Io non ho fatto nulla”, aveva dichiarato in aula Giacomo Bozzoli, ribadendo la sua innocenza: i giudici sono invece convinti della sua colpevolezza, accusato di omicidio e distruzione di cadavere. Tutto sarebbe avvenuto all'interno della fonderia, si legge nelle motivazioni: “L'omicidio avvenuto all'interno dello stabilimento rappresenta l'esito veramente obbligato di una valutazione saldamente ancorata al materiale probatorio acquisito”.

Sarebbero coinvolti, a vario titolo, anche gli operai Oscar Maggi e Giuseppe Ghirardini: quest'ultimo, in particolare, avrebbe preso parte alla distruzione del corpo – forse bruciato in un forno di fonderia? – ma senza aver mai avuto la possibilità di parlarne, in quanto trovato morto (avvelenato) sulla strada che portava alle Case di Viso, in Valcamonica.

Le motivazioni della sentenza

“Alla sua responsabilità penale convergono tutti i diversi itinerari probatori”, scrivono ancora i giudici: “La convinzione di voler fisicamente eliminare lo zio, quale ostacolo ai progetti imprenditoriali perseguiti da lui e dai suoi familiari, esprime il movente dei delitti commessi e assume valenza indiziaria per sostenere sussistente l'aggravante”. Mario Bozzoli sarebbe stato ucciso con “atroci modalità”, senza che questo provocasse nel nipote Giacomo “alcuna titubanza”, anzi: dopo aver commesso “l'orrendo crimine”, si sarebbe in primis preoccupato di “eliminare dal proprio smartphone tutti quei messaggi che avrebbero potuto coinvolgerlo”. Per tutto il processo avrebbe infine mantenuto un atteggiamento “freddo e imperturbabile”.

Giacomo Bozzoli ancora in libertà

Nessuna misura cautelare per Giacomo Bozzoli, come già accaduto dopo il processo di primo grado. Per lui si apriranno le porte del carcere solo quando e se la sentenza diventerà definitiva: questo perché si tratta di un “processo indiziario”, ovvero un processo in cui non esistono prove “decisive e concrete” a carico dell'imputato, ma ci sono però indizi tali che tutti insieme portano alla colpevolezza “oltre ogni ragionevole dubbio”. Nel caso specifico, arrivati a questo punto, non ci sarebbe nemmeno il rischio di reiterazione del reato, di inquinamento delle prove o di fuga.