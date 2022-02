Castel Mella: morto il 70enne Vittorio Andreoli, il figlio Alberto accusato di omicidio

A Castel Mella, verso le 3 della notte tra lunedì e martedì, il 70enne Vittorio Andreoli è morto al termine di un feroce litigio scoppiato col figlio Alberto, 50 anni, evaso dai domiciliari e condannato in passato per maltrattamenti nei confronti del padre.

Pare che il 50enne dovesse scontare i domiciliari a Torbole Casaglia e abbia lasciato l'abitazione per raggiungere la casa del padre in via Solone Reccagni; poi lo scontro degenerato nel sangue (motivi e modalità sono tutt'ora al vaglio).

Alberto Andreoli è stato fermato dai carabinieri: si trova in carcere con l'accusa di omicidio preterintenzionale, evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Il pubblico ministero Alessio Bernardi ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima.