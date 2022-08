Capra sgozzata e decapitata sotto gli occhi dei passanti: "Belati strazianti"

Incuranti della presenza di altre persone - e in pieno giorno - hanno prima sgozzato e poi decapitato una capra. L'inquietante episodio si sarebbe verificato nei giorni scorsi nei boschi che circondano Ome.

E non è di certo passato inosservato: i disperati belati dell'animale hanno infatti attirato l'attenzione di una donna che stava passeggiando nella zona. Allarmata dagli strazianti versi, si è fatta largo tra la vegetazione, assistendo alla raccapricciante scena.

L'animale sarebbe stato sgozzato, decapitato e poi macellato da tre uomini - due stranieri e uno del posto - che non avrebbero interrotto le barbarie nemmeno all'arrivo della donna, ignorando del tutto le sue suppliche. Non solo: l'avrebbero pure minacciata.

Alla testimone non è rimasto altro da fare: ha filmato tutto con lo smartphone, poi è corsa dai carabinieri per denunciare quanto aveva visto. I tre avrebbero caricato la carcassa dell'animale su un furgone per poi sparire: quando i militari sono arrivati sul posto, non hanno infatti trovato alcuna traccia della capra.

Dietro alla barbara uccisione potrebbe esserci un rito legato all'Ashura: una festività islamica che, in alcuni casi, prevede anche il sacrifico di animali. La macellazione rituale è consentita, ma deve però avvenire nel rispetto delle leggi sanitarie: non certo in un bosco, ma in un luogo consono, dopo aver ottenuto i necessari permessi e alla presenza di personale qualificato. Ecco perché sono scattate le indagini e le verifiche del caso.