Lo prende a calci e lo frusta col guinzaglio: si era lamentato del suo cane

Folle aggressione a calci e cinghiate, per un banale litigio per il cane: è su quanto stanno indagando i carabinieri di Passirano, intervenuti domenica pomeriggio a Ome lungo il sentiero pedonale del Parco del Maglio, all'interno dell'omonimo Borgo. E' qui che poco prima delle 15.30 alcuni passanti avevano segnalato il brutale pestaggio subito da un uomo di 60 anni.

Quest'ultimo è stato soccorso dall'automedica e da un'ambulanza della Croce Verde di Ospitaletto: i sanitari l'hanno trovato riverso a terra, in gravi condizioni. Per questo è stato trasferito d'urgenza in ospedale dall'elisoccorso decollato da Bergamo, ricoverato in codice rosso al Civile di Brescia.

Presto a frustate e poi a calci

Il presunto aggressore si sarebbe poi presentato di sua spontanea volontà in caserma, per raccontare quanto accaduto: sarebbe già stato denunciato. Secondo quanto ricostruito dai militari, anche sulla base delle testimonianze di chi, al parco, ha assistito alla scena, tra i due si sarebbe scatenato un acceso litigio – così pare – per una diatriba sul comportamento del cane che l'aggressore portava con sé.

Qualche parola di troppo, forse qualche spintone: finché la lite non è degenerata. Il 60enne sarebbe stato colpito alla schiena con la parte in metallo della cinghia del guinzaglio del cane, e poi ancora preso a calci quando era già a terra. Ma si continua a indagare.