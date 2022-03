Schiacciato dalle ruote di un tir nel piazzale dell'azienda, muore 50enne

Travolto e poi schiacciato dalle le pesanti ruote di un tir in manovra, per lui non c'è stato più nulla da fare. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di giovedì nel piazzale della Iro (industrie riunite odolesi) di Odolo.

La vittima del drammatico infortunio sul lavoro è camionista di 50 anni, di nazionalità austriaca. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, il 50enne è stato investito da un mezzo pesante - per cause al vaglio dei carabinieri e degli ispettori del lavoro dell'Asst del Garda - mentre era intento a scaricare la merce dal suo camion.

Il dramma si è consumato poco prima delle 15 e sul posto sono intervenuti un'ambulanza, un'auto medica e l'elisoccorso decollato da Civile di Brescia. Inutili purtroppo i soccorsi: i sanitari non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo di 50 anni.

A seguito dell'incidente mortale la Fiom-Cgil di Brescia, in accordo con con le rappresentanze sindacali della Iro, ha indetto uno sciopero di 8 ore. I lavoratori dell'azienda incroceranno le braccia fino alle 14 di venerdì.