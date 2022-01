Ragazzino danneggia la sala del commiato, poi calci e pugni ai carabinieri

La notte scorsa, i carabinieri di Gardone Val Trompia hanno fermato a Nave un 16enne ritenuto il responsabile di danneggiamento, violenza, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il giovane è stato sorpreso dalla pattuglia mentre era intento a scassinare la porta della sala del commiato di Nave. Colto in flagranza, il minore – peraltro già noto alle forze dell’ordine – ha iniziato a sferrare calci e pugni in direzione dei militari, colpendo uno dei due all’altezza del ginocchio e dello stomaco, provocandogli un lieve trauma guaribile in due giorni.

I carabinieri sono poi riusciti a bloccarlo e a riportarlo alla calma. Il giovane è stato deferito alla Procura della Repubblica per i minori di Brescia.