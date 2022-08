Uomo muore nell'ex fabbrica: «Era il migliore di tutti»

A trovarlo è stato suo nipote, che attorno a mezzogiorno lo ha visto steso a terra ed ha provato ripetutamente a chiamarlo, senza successo. Un uomo di 52 anni, senzatetto senegalese, è morto all’interno del complesso industriale dell'ex Ideal Standard, in via Milano.

Sul corpo del 52enne non ci sono segni di violenza, e tutto lascia supporre che si sia trattato di un malore fatale: sarà l'autopsia a darne conferma. L'uomo, senza fissa dimora, se non quella dell'ex fabbrica, da tempo faceva uso di stupefacenti, ed era seguito dai servizi sanitari.

Il breve racconto del nipote, che ha trovato il corpo e lanciato inutilmente l'allarme, è riportato sulle colonne del quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane: «L'ho chiamato per svegliarlo ma non rispondeva. Poi abbiamo capito che era morto». «Era il migliore di tutti - continua invece un giovane italiano che conosceva il 52enne -, il più buono. Sono sempre loro che se ne vanno».