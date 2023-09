Fermato per un controllo, morde due poliziotti (e non è la prima volta)

Fermato per un controllo in zona stazione a Brescia, ha aggredito e morso gli agenti della Polizia Locale intervenuti in quel momento: immobilizzato non senza fatica, è stato accompagnato al comando e arrestato. In direttissima il giudice ne ha convalidato il fermo, disponendo il carcere fino al processo.

Aggressioni per futili motivi

Scelta quasi obbligata, visti i precedenti: al di là dell'aggressione di questi ultimi giorni, lo straniero finito in manette aveva già morso in passato altri operatori di polizia, nello specifico solo poche settimane fa i carabinieri che avevano cercato di identificarlo.

Anche l'ultima aggressione sarebbe avvenuta per futili motivi: una furiosa reazione a quello che doveva essere un semplice controllo, nel piazzale della stazione. Sono due gli agenti della Polizia Locale di Brescia sono stati morsi e aggrediti: per loro è stata necessaria una medicazione in ospedale, con prognosi di qualche giorno.