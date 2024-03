Schiacciato dal carico di una gru: morto operaio

Un operaio di 52 anni è morto mentre stava lavorando nel cantiere della casa di riposo di via Pastori, a Orzivecchi. Morina Bazmi, questo il nome della vittima, è stato travolto e ucciso dal pesante carico che si è staccato da una gru, per cause da accertare.

La tragedia si è verificata nel tardo pomeriggio di oggi (mercoledì 27 marzo): pare che il muratore, kosovaro di origine e residente a Rudiano, fosse rimasto solo nel cantiere. L’allarme è scatto verso le 17.30 e la macchina dei soccorsi si è mossa rapidamente: quando i sanitari del 118 e i vigili del fuoco sono arrivati sul posto per il 52enne non c’era - purtroppo - più nulla da fare.

Come da prassi sono intervenuti anche i carabinieri e i i tecnici dell’Asst Franciacorta: a loro il compito di ricostruire la dinamica del drammatico incidente sul lavoro e verificare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno del cantiere.