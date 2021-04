Taglia l'erba con la musica a tutto volume: rissa con coltello e decespugliatore

Nella tarda serata di venerdì, i carabinieri di Montichiari hanno deferito in stato di libertà un pensionato 66enne e un disoccupato 21enne: entrambi sono accusati di lesioni personali aggravate.

A seguito dell'allarme al 112, i militari si sono recati presso la palazzina dove abitano il pensionato e il ragazzo, che se le stavano dando di santa ragione per futili motivi riconducibili a dissidi condominiali.

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che il giovane fosse intento ad effettuare dei lavori di giardinaggio nel cortile ascoltando della musica ad alto volume, quando il pensionato - infastidito - sarebbe sceso lamentandosi. Forse, fra i due, c'erano già stati anche precedenti attriti.

Dopo la discussione verbale, sono passati alle mani. Al 66enne sarebbe stato lanciato contro il decespugliatore, mentre il 'giardiniere' è stato raggiunto da una coltellata. Sul posto sono quindi arrivate le ambulanze: il pensionato è stato trasportato al pronto soccorso di Montichiari e, dopo le prime cure, è stato dimesso con una prognosi di due settimane per un trauma cranico con lesione; il giovane è invece finito alla Poliambulanza di Brescia, dove è ora ricoverato in osservazione (non è in pericolo di vita), con una prognosi di un mese per aver riportato la frattura di una costola e una superficiale ferita da taglio.

Il coltello e il decespugliatore sono stati posti sotto sequestro. Sono ancora in corso accertamenti per definire la dinamica dei fatti nel dettaglio.