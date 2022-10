Rapina al parco: calci e pugni in pieno giorno, presa baby gang

Aggrediti al parco in pieno giorno, presi a calci e pugni per poche decine di euro: è successo ai primi di settembre al parco Caduti di Nassiriya di Montichiari. Ma i tre rapinatori, tutti minorenni, sono già stati presi dai carabinieri della compagnia di Desenzano: i militari nella mattinata di giovedì hanno dato esecuzione a tre ordinanze di custodia cautelare, su indicazione della Procura dei minori di Brescia.

La rapina

I tre ragazzi hanno poco meno di 18 anni, due di loro sono bresciani e il terzo veronese: sono stati accompagnati nel carcere minorile Beccaria di Milano, in una comunità di accoglienza e agli arresti domiciliari, in misura proporzionale al ruolo che avrebbero avuto nella vicenda. Sono ora accusati di rapina e lesioni personali.

Le vittime sono tre ragazzi più o meno coetanei, che non conoscevano i loro aggressori: se li sarebbero trovati di fronte all'ora di pranzo, avvicinati con una scusa e poi presi a calci e pugni per avere i soldi (in tutto 90 euro in contanti). La rapina è stata subito segnalata ai genitori e ai carabinieri, che hanno avviate le indagini concluse in poche settimane.

Il sindaco

"Nel cellulare di uno dei ragazzi, che abita in paese - fa sapere il sindaco Marco Togni - sono stati rinvenuti anche i filmati relativi allo svuotamento di tutti gli estintori nel parcheggio sotterraneo del municipio di Montichiari. Da sindaco esprimo la mia soddisfazione e il ringraziamento ai Carabinieri per essere risaliti ai colpevoli. Spero inoltre che i loro coetanei prendano esempio da questo fatto, e serva loro da lezione".