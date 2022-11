Ladro assalta l'oratorio, scatta l'allarme: viene inseguito dai volontari

La porte forzate - a suon di calci e con un piede di porco - l'allarme che comincia a strillare e i volontari che accorrono all'oratorio, sorprendono il ladro che si allontana in bicicletta e provano a fermarlo. È la cronaca di quanto accaduto nella notte tra giovedì e venerdì al ritrovo giovanile parrocchiale San Francesco di Montichiari.

Il malvivente ha agito in piena notte: verso le tre, ha fatto irruzione all'oratorio, dopo aver forzato due porte di ingresso. Poi ha arraffato i soldi trovati nel fondo cassa ed è uscito. Nel frattempo sul posto sono arrivati alcuni volontari della struttura: svegliati di soprassalto dalle chiamate automatiche fatte scattare dal sistema d'allarme, si sono messi in auto e hanno raggiunto in pochi minuti la frazione Santa Giustina.

L'inseguimento

Arrivati giusto in tempo per vedere il ladro fuggire insieme sella a una bici, inseguirlo in auto e provare a bloccarlo. Un tentativo fallito quando l'uomo - con il volto travisato da un passamontagna - ha abbandonato la bici e si è dileguato a piedi nei campi. Troppo pericoloso, a quel punto, continuare l'inseguimento.Il bottino è magrissimo: il ladro avrebbe arraffato un centinaio di euro ma sono ingenti i danni arrecati alle due porte scassinate.

Raffica di furti in paese

Non è l'unico furto avvenuto a Montichiari: nelle ultime settimane il paese sembra essere finito nel mirino dei ladri. Sono numerosi i furti in abitazioei segnalati sui social e denunciati ai carabinieri. Colpi messi a segno pure con i proprietari in casa, come racconta su Facebook una donna residente a Novagli: verso le 19.30 di martedì sera, mentre la famiglia cenava, i malviventi avrebbero messo a soqquadro la camera da letto e preso ciò che di valore hanno trovato. Ladri acrobati in via Bonoris: si sarebbero arrampicati per raggiungere un'abitazione al primo piano e avrebbero spaccato gli stipiti di una finestra: non sono riusciti a mettere a segno il colpo perché sorpresi dai proprietari. Altri furti sarebbero stati messi a segno in via Giovanni Pascoli e nella frazione di Sant'Antonio.