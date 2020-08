Monticelli Brusati: schiacciato dal trattore, morto Giuseppe Manessi di 79 anni

Dramma a Monticelli Brusati. Verso le 21.30 di sabato, il 79enne Giuseppe Manessi è morto schiacciato dal trattore che stava guidando.

Manessi - da tutti conosciuto in paese col soprannome di "Ciotta" - era uscito di casa poco dopo le 19.30 per raggiungere un campo, ma ha perso il controllo del mezzo lungo via Gaina, una strada di campagna.

Ribaltandosi, il trattore ha finito per schiacciare l'anziano agricoltore, per il quale purtroppo non cè stato nulla da fare nonostante l'intervento di un'auto medica e di un'ambulanza: è deceduto sul posto.