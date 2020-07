Accende un fuoco, le fiamme bruciano 5.000 metri quadri di bosco

Ci sono volute diverse ore di lavoro, decine di volontari e pure l'elicottero attrezzato per il trasporto e lo “scarico” di acqua per domare l'incendio che è divampato martedì a Montecampione, sulle montagne appena sopra Pian Camuno e Artogne: il bilancio (parziale) confermerebbe danni irreversibili per oltre 5mila metri quadrati di bosco. In particolare, sarebbero andati bruciati decine se non centinaia di pini.

All'origine dell'incendio ci sarebbe un comportamento colposo, e non doloso: a quanto pare qualcuno avrebbe acceso un fuoco senza badare alle conseguenze. Tra l'altro, ricordiamo, accendere fuochi nei boschi è una pratica vietata, ancora di più nel pieno del caldo dell'estate (anche se in nottata nell'alta valle è venuto giù un gran diluvio). Sarà comunque difficile risalire ai responsabili.

In campo decine di volontari

Sul posto hanno lavorato per ore i volontari e i tecnici del gruppi locali di Protezione civile e delle squadre dell'Aib, l'Antincendio boschivo della Comunità montana di Valle Camonica, con il supporto a distanza di forze dell'ordine e Vigili del Fuoco. In pista, come detto, anche l'elicottero che ha trasportato e scaricato acqua per decine di volte, contribuendo allo spegnimento delle fiamme.