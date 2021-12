Fuori pista con gli sci, un volo nel vuoto di 20 metri: tanta paura per una ragazza

Un volo sugli sci di oltre 20 metri nel vuoto, salvata dalla Polizia di Stato: è la cronaca di un pomeriggio da dimenticare per una ragazza di 23 anni, che per fortuna sta bene, uscita di pista domenica poco prima nelle 17 a Montecampione, precipitata in una zona boschiva impervia e poi soccorsa, appunto, dagli specialisti della Questura.

Si tratta di operatori specializzati in Soccorso alpino esperto in manovre di corda, che consente agli agenti di operare anche in ambiente montano, quando e dove è necessario l'utilizzo della tecnica delle manovre di corda abbinata al corretto impiego di attrezzatura e materiale alpinistico.

Come ricostruito dagli agenti, la giovane era in compagnia di alcuni coetanei quando, per causa ancora in fase di valutazione, dopo una caduta è stata “proiettata” fuori dal tracciato (nella cosiddetta “pista intermedia” di Montecampione) dal margine destro, cadendo come detto in una zona boschiva, dopo un volo di almeno una ventina di metri.

Imbracata e sollevata sulla pista

Immediatamente è intervenuta in soccorso la motoslitta della Polizia di Stato: gli agenti si sono calati dal mezzo di servizio recuperando la sciatrice che, a seguito della rovinosa caduta, si era procurata diverse contusioni oltre a un trauma al torace. E' stata messa in sicurezza, imbracata e sollevata sulla pista, ancorata alla motoslitta: medicata sul posto, è stata trasportata a poca distanza dove nel frattempo è stato fatto atterrare l'elisoccorso, decollato da Brescia. La ragazza è stata infine accompagnata al Civile, dove è stata ricoverata: la buona notizia è che non è in gravi condizioni.