Escursionisti in difficoltà, paura sulla cresta a precipizio: il salvataggio dei pompieri

Con il supporto del nucleo SAF speleo-alpino-fluviale, sabato pomeriggio una squadra dei Vigili del Fuoco di Brescia ha soccorso due alpinisti in difficoltà sul Sentiero 287 del Monte Pizzocolo.

L'intervento è avvenuto sulla cresta est della montagna, nota per la sua difficoltà e riservata a escursionisti esperti. Gli alpinisti sono stati individuati in poco tempo grazie alle coordinate reperite dalla sala operativa dei vigili del fuoco: una volta raggiunti, sono stati accompagnati in tutta sicurezza verso valle. Sono in buone condizioni di salute.