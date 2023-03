In tantissimi al palasport per ricordare Miky, morta a soli 39 anni

Erano in tantissimi domenica pomeriggio al Palasport di Villongo, sul Sebino bergamasco, per un momento di raccoglimento in memoria di Michela Boldrini, per tutti semplicemente "Miky", morta a soli 39 anni per le conseguenze del pauroso incendio in cui è rimasta coinvolta, mentre si trovava in Kenya insieme al cugino.

"Questo è un momento triste per tutti, ma lo celebriamo come avrebbe voluto la nostra Miky: lei è il collante tra tutti noi e, come avrebbe voluto, tutti quelli che le vogliono bene sono stati convocati in quella che per anni è stata la sua seconda casa", si legge nella nota congiunta di Volley Villongo e Volley Adrara che annunciava l'iniziativa.

Michela è morta in ospedale

Domenica era presente anche il parroco, don Alessandro Beghini: non è ancora stata resa nota la data dei funerali. Al palazzetto di Villongo capeggiava una grande foto di Michela, un pallone da volley, una delle sue grandi passioni: originaria di Adrara San Martino, abitava a Sarnico. Aveva indossato sia la casacca del Volley Adrara che del Villongo.

La povera Michela, come detto, è morta in ospedale per le conseguenze dell'incendio al Watamu Barracuda Inn: per giorni la sua vita è rimasta appesa a un filo, all'ospedale Aga Khan di Mombasa, fino al tragico epilogo. "La nostra Miky se n'è andata, un tragico destino l'ha portata via - fanno sapere da Volley è Amore -: la Michela dei sorrisi, della vita da vivere sempre a mille, per cui gli amici vengono sempre prima di tutto. Riposa in pace".