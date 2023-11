Festa abusiva, lavoro nero, alimenti scaduti: locale multato per 150.000 euro

Festa abusiva in un “prestigioso locale” di Mazzano (una villa affittata) la notte di Halloween: il blitz delle forze dell'ordine a seguito di un esposto pervenuto nei giorni scorsi in Questura. Si è trattata di una manifestazione di pubblico spettacolo senza le licenze previste dalla legge: per questo sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e dei nuclei antisofisticazione (Nas) e ispettorato del lavoro (Nil) dell'Arma dei Carabinieri.

Una multa da 150mila euro

Sono state riscontrate diverse violazioni tra cui lavoro irregolare (l'86% dei lavoratori presenti sono risultati assunti in nero: tra questi un minore e un irregolare sul territorio nazionale) e igiene alimentare: sono stati sequestrati 30 chili di prodotti alimentari scaduti o privi di tracciabilità. A tali accertamenti ha fatto seguito l'immediata interruzione dell'evento, oltre a sanzioni amministrative per oltre 150mila euro: denunciato anche il legale rappresentante della società, sono in corso approfondimenti sulla posizione degli organizzatori della festa.