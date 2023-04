Colpo grosso in un negozio: rubate bici per 150mila euro

Furto con spaccata al negozio Mata Bike Shop di Via Campagnola a Manerba del Garda: banditi in fuga con un bottino compreso tra i 100 e i 150mila euro. Nella notte tra martedì e mercoledì è entrato in azione un commando di specialisti: dopo aver smontato il cancello e sfondato la vetrina con un furgone, in retromarcia, ha poi asportato almeno una dozzina di biciclette di lusso (dei marchi più famosi e costosi: Colnago, Trek, Pinarello, Bianchi, Scott e altri) danneggiandone altrettante, per poi fuggire nel buio della notte, in mezzo ai campi.

Bottino da 150mila euro?

L'allarme è scattato intorno alle 4: in meno di 5 minuti sul posto già c'erano vigilanza e forze dell'ordine - le indagini sono affidate ai Carabinieri di Salò, guidati dal maggiore Luca Starace - ma i banditi erano già lontani. Come detto si stima un bottino compreso tra i 100 e i 150mila euro: altrettanto il valore delle biciclette distrutte perché travolte dal furgone in manovra, sono ancora da quantificare i danni all'edificio (che è in gran parte in vetro e alluminio).

Mata Bike è uno storico marchio bresciano della bici, conosciuto in tutta la provincia e oltre: il primo negozio venne aperto addirittura 48 anni fa. Prima a Cunettone, poi a Raffa: da circa un anno il nuovo store di Manerba, affacciato direttamente sulla Strada provinciale 572. È da qui che sono arrivati i ladri, a bordo di un furgone rubato e probabilmente abbandonato nella fuga.

Settimo furto in 15 anni

Si tratterebbe di un colpo studiato dei minimi dettagli e forse su commissione. Solo tre settimane fa un episodio analogo si era registrato all'Ebike Store di Sant'Eufemia: vetrina sfondata e banditi in fuga con 50mila euro di materiale. Anche questa potrebbe essere una pista da seguire: nel frattempo i carabinieri hanno già raccolto immagini e testimonianze. Il negozio Mata Bike Shop ha riaperto i battenti la mattina stessa, a poche ore dal clamoroso colpo: è il settimo furto nei negozi Mata in poco più di 15 anni.