Ucciso a coltellate sotto gli occhi della moglie: arrestato giardiniere

Omicidio volontario aggravato da futili motivi: sono queste le accuse mosse nei confronti di Alessandro Patelli, il giardiniere bergamasco di 19 anni che nel primo pomeriggio di domenica ha ucciso a coltellate il 34enne Marwen Tayari sotto gli occhi della moglie di quest'ultimo, Eleonora Turco, e delle due figlie di 3 e 12 anni. Tutto è successo in pochi drammatici attimi, sulle scale d'ingresso del condominio di Via Novelli dove abitano le famiglie.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, a scatenare la furia di Patelli, come detto, sarebbero stati dei futili motivi: il giovane era appena sceso di casa e nel farlo avrebbe urtato involontariamente una delle due bambine di Tayari; insieme ai genitori erano sedute sulle scale e stavano facendo uno spuntino.

Ucciso con 6 coltellate

Il 34enne avrebbe reagito a parole, dicendo a Patelli di stare attento, che avrebbe potuto far male alle bambine: il giovane, tornato in casa, sarebbe sceso poco dopo ma armato di coltello, e con il casco in testa. In preda a chissà quale raptus avrebbe così aggredito Tayari, colpendolo con sei coltellate prima di ucciderlo. E tutto questo tra le grida disperate dei suoi familiari, la moglie e le due bambine.

La versione di Patelli

Patelli è già stato arrestato e interrogato. Ha risposto solo ad alcune domande dei magistrati: in particolare avrebbe riferito di essersi difeso, perché Tayari l'avrebbe minacciato brandendo una bottiglia. La bottiglia in effetti c'era, ma le presunte minacce sarebbero state smentite non solo della testimonianze della moglie e della figlia più grande, ma anche da altri (tra cui un senzatetto) che avrebbero assistito alla scena.

Tayari certo non era uno stinco di santo: pregiudicato, era appena uscito di galera. Ma era un giovane padre che stava passando del tempo con la sua famiglia. Nessuno merita di morire così: vittima di un brutale omicidio, è stato ucciso a coltellate sotto gli occhi attoniti della moglie e delle due figlie.