Il paese piange il suo barbiere, morto il giorno di Natale dopo 63 anni di attività

Un pezzo di storia del paese, testimone di ricordi e di racconti, un maestro d'arte e delle forbici: tutta la comunità piange la scomparsa di Mario Nolli.



È stato per decenni "el barbér" di Gardone Val Trompia: si è spento il giorno di Natale all'età di 84 anni. La sua bottega situata in via Carducci è stata per decenni e generazioni di gardonesi un punto di riferimento e non solo per una rasatura a mano libera della barba o il taglio dei capelli. Il negozio di Nolli, che è stato uno dei primi barbieri della Val Trompia, è stato un vero e proprio punto di ritrovo per la comunità; un luogo dove si discuteva di tutto: dalla politica, al prezzo del formaggio locale.

Non solo: nella bottega, aperta nel lontano 1956, erano esposti oggetti legati alla storia dei barbieri - antichi rasoi e lamette, affilatoi a pietra - collezionati negli anni da Nolli. "Maestro d'Arte" dal 1976, e Medaglia d'Oro nel 2020, Nolli ha formato generazioni di barbieri e ha lavorato finché ha potuto: anche superata l'età della pensione e la soglia degli 80 anni.

"Una persona stupenda. Un riferimento storico per il paese", si legge sui social. Decine di persone sono attese per l'ultimo saluto: sarà celebrato alle 15 di oggi, martedì 27 dicembre, nella basilica del Convento di Gardone Val Trompia. Lascia nel dolore un figlio, i fratelli e le sorelle.