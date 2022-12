Morto pizzaiolo bresciano, tutto il paese in lutto: "Ti ricorderemo sempre"

"Vogliamo ricordarti così con il sorriso e la tua battuta sempre pronta", si legge tra le centinaia di messaggi di cordoglio per la prematura e improvvisa scomparsa di Mario Gozzini. Si è spento domenica 5 dicembre, a causa di un malore: aveva 60 anni. Originario di Coccaglio, viveva da 20 anni a Desenzano del Garda ed era molto noto in paese.

Per tanti aveva lavorato, come pizzaiolo, a Pizza per Caso - Le Quattro Coppe di via Ca Vecchie a Desenzano ed era amato da clienti e colleghi. "Un personaggio, lo ricorderemo sempre", si legge ancora sui social.

"Con grande dispiacere ti salutiamo: che tu possa aver pace ovunque tu sia. Addio zio di tutti", scrive il titolare del locale dove il 60enne lavorava.

La salma di Gozzini riposa alla Domus Funeraria Remondina di Rovato da dove, alle 9.45 di venerdì 9 dicembre, partirà il corteo funebre. L'ultimo saluto sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di Coccaglio.