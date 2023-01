"Grazie del tempo donato": morta storica maestra bresciana

Se n'è andato un volto impresso nella mente di centinaia di ex alunni. Maria Teresa Antonini, maestra per decenni della scuola elementare di Rodengo Saiano, si è spenta nei giorni scorsi. Il lutto ha colpito l'intera comunità, che si è stretta nel ricordo dell'insegnante che, con passione, ha instillato per tanto tempo l'amore per lo studio ai bambini del paese.

Diverse generazioni hanno infatti imparato a leggere e a scrivere seguendo le indicazioni della maestra Maria Teresa: ha saputo ritagliarsi un posticino anche nel cuore di tanti alunni, ai quali è restava vicina anche al termine del percorso scolastico. Classe 1929, aveva una carriera lunghissima alle spalle: anni di insegnamento, sempre alle elementari. Era una vera e propria istituzione in paese.

Decine i messaggi di cordoglio e le testimonianze d’affetto giunte ai familiari: “La senilità non conta, si vive in ciò che negli altri si lascia. A molti hai lasciato, il ricordo è longevo e ti ringraziamo del tempo donato”, si legge. E in tanti hanno voluto dire addio alla storica e amata maestra, prendendo parte alla cerimonia funebre che si è svolta sabato pomeriggio all’Abbazia Olivetana di Rodengo.