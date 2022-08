Stroncata da un malore improvviso, a soli 59 anni: il paese piange la maestra "Mary"

In cattedra per trent'anni: ha insegnato a migliaia di bambini di Leno, lasciando in ognuno di loro un ricordo indelebile. Maria Angela Doninelli - per i suoi alunni maestra "Mary" - si è spenta venerdì. È stata stroncata da un malore improvviso, che non le ha lasciato purtroppo scampo, gettando nello sconforto i colleghi dell'Istituto comprensivo dove ha lavorato per tre decenni.

Aveva solo 59 anni, la maggior dei quali trascorsi tra le aule delle elementari. La scuola era infatti la sua vita, come spiegano i colleghi.

Originaria di Gottolengo, era la figlia del medico condotto del paese (scomparso nel 2017): si era dedicata all'insegnamento dopo il diploma conseguito alle scuole superiori delle Madri Canossiane, in città. Era molto amata dai 'suoi' bambini per la dolcezza e il carattere gioioso e solare. L'ultimo saluto sarà celebrato alle 17 di oggi, domenica 14 agosto, nella chiesa parrocchiale del paese.