"Imprenditore generoso": l'ultimo saluto a Marcello Beschi, morto a 77 anni

La comunità di Toscolano Maderno e tutto il lago di Garda sono in lutto per la scomparsa di Marcello Beschi, 77 anni: noto imprenditore e albergatore, era stato eletto per due mandati anche in consiglio comunale, dov'era stato pure assessore. Lo piangono la moglie Elda e i figli Ivan e Alessandro.

Classe 1943, Beschi era nato e cresciuto ad Arco, sul Garda trentino: si è spostato di pochi chilometri e ha lavorato per una vita intera nel settore del turismo, gestendo alberghi e strutture ricettive. Non da meno il suo impegno sul fronte “politico”.

Era stato infatti presidente della Riviera dei Limoni, nonché membro e dirigente della Comunità del Garda. Non solo: in tanti lo ricordano per la sua lunga militanza nella banda cittadina Giuseppe Verdi, di cui era stato presidente, e nella società di calcio del paese.

Un imprenditore "generoso e valente"

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia. “La Comunità del Garda – si legge in una nota – esprime vicinanza al dolore della famiglia per la scomparsa di Marcello Beschi: imprenditore turistico, generoso e valente sostenitore dell'associazionismo locale, già componente del Consiglio direttivo della Comunità nei primi anni di questo secolo, in cui profuse passione e impegno per lo sviluppo del nostro lago”.