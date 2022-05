Giovane mamma morta di cancro: "Fate una festa per ricordarmi"

Sarà dedicata a Marcela Polocoser, scomparsa a soli 44 anni, e a tutte le mamme “che sono in cielo” la Festa della Mamma organizzata sabato e domenica all'oratorio di Roncadelle. Lo annuncia Stefano Salvadori, ex marito di Marcela: morta di tumore nell'ottobre 2021, lasciando nel dolore anche la piccola figlia Sofia. “Non piangete per me, ma fate una bella festa per ricordarmi”, le ultime volontà della donna.

Il programma della festa

La festa comincerà sabato pomeriggio con uno spazio bimbi con gonfiabili, alle 21 coro gospel e alle 19 pizzeria aperta. Domenica mattina, al cimitero, una preghiera in ricordo di tutte le mamme scomparse. Nel pomeriggio giochi per bimbi e alle 16.30 un momento in memoria di Marcela, con riflessioni sulla ricerca in campo oncologico.

Interverranno tra gli altri anche il professor Gian Luca Baiocchi, direttore scientifico dell'associazione Ricerchiamo Onlus e ordinario di Chirurgia generale all'Università di Brescia, e i genitori di Nadia Toffa, Margherita e Maurizio, responsabili della Fondazione Nadia Toffa. La giornata si concluderà con una messa celebrata dal parroco don Gigi Gaia.