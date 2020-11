Mamma e papà a passeggio con la figlia di 2 anni, maniaco si masturba in un parcheggio

Sono in corso le indagini di polizia locale e carabinieri, per cercare di risalire all'identità del maniaco sessuale che, nel weekend, è stato sorpreso a masturbarsi dentro la sua auto – guardando un video porno sul telefono – nel parcheggio di un'area commerciale di via Brescia a Palazzolo, in prossimità di un distributore di benzina.

La scena è stata vista da una coppia di genitori che, in quel momento, stavano passando a piedi con la figlia di due anni. Il padre della bimba l'ha subito affrontato a muso duro, l'esibizionista ha quindi avviato il motore e si è allontanato con ancora i pantaloni abbassati.

Dovrebbe trattarsi di un uomo di circa 70 anni. Le forze dell'ordine stanno visionando le immagini raccolte dalle telecamere di videosorveglianza, per cercare di risalire al numero di targa. Rischia una multa dai 5mila e ai 30mila euro per atti osceni in luogo pubblico.