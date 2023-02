Ragazza contesa: giovanissimi si danno appuntamento per "regolare i conti"

Due giovanissimi rivali in amore si erano dati appuntamento per “regolare i conti”: pronti a darsele di santa ragione in pieno giorno e a favore di smartphone. Poi il tam-tam sui social e la notizia dell’incontro, fissato per sabato pomeriggio nel piazzale del palazzetto dello sport di Manerba, che si diffonde tra amici e conoscenti.

Ma l’incontro non è passato inosservato: la presenza di una decina di ragazzini ha insospettito passanti e residenti, che hanno avvisato le forse dell'ordine. I carabinieri di Manerba sono arrivati in via Selva prima che il piazzale si trasformasse in un ring, con tanto di pubblico pronto a incitare e a filmare - smartphone alla mano - il ‘duello' per una ragazza contesa.

L’arrivo dei militari, poco prima delle 17, ha messo fine alla discussione prima che si passasse alle vie di fatto. Poi la lunga chiacchierata con gli uomini dell’Arma, che hanno indossato panni dei fratelli maggiori, riportando i due giovanissimi alla calma, spiegando loro i rischi e le conseguenze - anche legali - alle quali sarebbero potuti andare incontro. Tutto è bene quel che finisce bene: nessuna rissa e nessuno violento filmato a favore di chat.