Drammatico infortunio sul lavoro: operaio muore sul colpo

Dramma giovedì mattina, verso le 9.30, in via Giovanni Pascoli a Manerba del Garda. Un operaio di 63 anni ha perso la vita, pare a seguito della caduta in un vano scale, mentre era al lavoro all'interno di una casa privata, alle dipendenze di una ditta edile bergamasca.

Subito sono sopraggiunte in codice rosso due ambulanze e l'elisoccorso decollato dal Civile di Brescia: purtroppo, per il 63enne non c'è stato nulla da fare ed è deceduto sul posto.

Sono in corso gli accertamenti da parte dei tecnici della Asst del Garda e dei carabinieri di Salò, che stanno raccogliendo rilievi e testimonianze per far luce sulla terribile tragedia.