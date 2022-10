Spegne male la sigaretta e brucia tutto l'appartamento

Fiamme e fumo. Poi le sirene dei vigili del fuoco e delle ambulanze. Pomeriggio di paura, quello di giovedì 27 ottobre, per i residenti di uno stabile di via Trevisago, a Manerba del Garda: in un appartamento si è infatti sviluppato un vasto incendio. Al momento del rogo non c’era nessuno all’interno dell’abitazione: il proprietario era uscito, dimenticandosi - a quanto pare - di spegnere correttamente una sigaretta.

Ad innescare le fiamme - domate prima che raggiungessero gli altri appartamenti e la forneria situata nell’edificio - sarebbe infatti stato un mozzicone acceso: sarebbe caduto sul divano, causando il rogo che si è poi esteso al resto della stanza.

Pompiere intossicato

A lanciare l’allarme, verso le 14.30, sono stati i vicini di casa: sul posto in pochi minuti sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco di Salò, le ambulanze di Valtenesi Soccorso e dei volontari di Garda emergenza, oltre ai carabinieri. Sfondate porte e finestre, i pompieri sono entrati nell’abitazione e hanno domato le fiamme che avevano aggredito il soggiorno. Uno di loro sarebbe anche rimasto lievemente intossicato: sottoposto a terapia con l'ossigeno, per lui non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Casa distrutta

Avvisato da alcuni amici, anche il padrone di casa si è precipitato in via Trevisago, al Crociale di Manerba. Per lui un’amara sorpresa: il salotto è stato completamente distrutto dalle fiamme e per alcuni giorni non potrà tornare nell’abitazione. L'appartamento non avrebbe riportato danni strutturali, così come il resto dello stabile, ma è stato dichiarato inagibile.