Stroncata da un malore nella sua bottega: orefice trovata morta da una cliente

C’è grande dolore a Manerba del Garda per la scomparsa di Adriana Bocchio, 79 anni, spirata nel primo pomeriggio di martedì 16 aprile. La donna, titolare della storica gioielleria di via Vittorio Emanuele, è stata stroncata da un malore accusato proprio nella sua bottega.

Secondo quanto emerso, la donna è stata trovata morta da una cliente che, una volta varcata la soglia della bottega, ha visto la 79enne seduta sul divano, con gli occhi chiusi e priva di sensi. Immediatamente ha chiesto aiuto al numero unico per le emergenze, facendo così scattare l’allarme, ma la corsa dei sanitari, sopraggiunti a bordo di un’ambulanza e di un’automedica, è stata purtroppo inutile. Per l’anziana non c’è stato nulla da fare.

Come da prassi sono intervenuti anche i carabinieri, per gli accertamenti del caso: non ci sarebbero dubbi sulle cause naturali all’origine del decesso.

Una scomparsa improvvisa che ha addolorato tanto i familiari quanto le tantissime persone che la conoscevano in paese: era una persona nota e ben voluta e la sua gioielleria è un punto di riferimento per la comunità e i tanti turisti che affollano la località del Benaco soprattutto durante i mesi estivi.